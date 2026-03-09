Aumento salarial 2026: la advertencia que hace el expresidente de Conindustria

Suscríbete a nuestros canales

El empresario y expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisela, se refirió a las consecuencias que traería actualmente un posible aumento de salario mínimo, que no se incrementa desde el año 2022.

Durante una entrevista para el programa Primera Página en Globovisión, Pisela señaló que un incremento salarial en estos momentos sería contrapruducente, pues se transformaría en inflación mientras no se incrementen los ingresos del país.

"Quiero ser responsable en lo siguiente, los ingresos tienen que darse, si hubiere un incremento de los fondos de los trabajadores, sin los fondos (...) se transformaría en inflación y a la larga lo vas a perder", sostuvo el representante del sector privado.

Asimismo, pidió calma a la población, a su vez que aseguró que, se "van a ir dando las condiciones".

"Equilibrar el déficit fiscal, que es el primer objetivo, al igual que estabilizar la tasa de cambio, va hacer que nuestros ingresos no se deterioren", añadió Pisela.

"Comenzamos a transitar una vía para que los ingresos mejoren"

Por último, Pisela ve con buenos ojos que Venezuela vuelva a tener potestad sobre sus empresas y recursos en el exterior, tras el reconocimiento legal de EEUU al Gobierno venezolano.

"Comenzamos a transitar una vía para que los ingresos mejoren, y crear las condiciones para que los inversionistas vengan al país, aumentar la producción petrolera (...) y seguir diversificando la economía".

Fondo para mejorar el ingreso mínimo de los trabajadores

De momento, no hay anuncio oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre un aumento del salario Sin embargo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya adelantó el pasado 15 de enero, sobre la creación de un fondo de recursos que estará destinado a la mejora de los ingresos de los trabajadores, dinero que provendrá del petróleo vendido a los Estados Unidos y demás países que se interesen por el crudo venezolano.

En los últimos años, las autoridades venezolanas solo se han limitado a aumentar los bonos a los empleados públicos, así como el beneficio de alimentación (cestatickets). Mientras que, el salario mínimo no se aumenta desde hace cuatro años.

