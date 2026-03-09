Banco de Venezuela dará 70 millones de dólares en créditos: Delcy Rodríguez dio la orden por el mes de la mujer

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela otorgará 70 millones de dólares en créditos a mujeres emprendedoras por el mes de la mujer.

A través de sus canales oficiales, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que dio la instrucción para otorgar estos créditos.

Créditos por el mes de la mujer

De acuerdo con el escrito de Rodríguez, "instruí al Banco de Venezuela el otorgamiento de 70 millones de dólares en créditos a emprendedoras del país".

El mensaje de la mandataria se difunde en conmerocación del Día Internacional de la Mujer, este domingo 08 de marzo. Asimismo, aseguró Rodríguez que "me llena de orgullo que las mujeres sigan abriendo caminos con trabajo y constancia".

Adicionalmente, resaltó que "la Venezuela próspera también se construye con manos de mujer".

