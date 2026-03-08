CNE extiende horario de votación en la Consulta Popular Nacional 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este domingo extendió hasta las 7:00 de la noche el proceso de votación de la Primera Consulta Popular Nacional 2026, debido a la alta afluencia de ciudadanas para elegir los proyectos prioritarios de sus Circuitos Comunales.

Originalmente, el cierre estaba previsto para las 6:00 de la tarde, pero el flujo constante de votantes motivó al ente rector a garantizar más tiempo para el ejercicio del sufragio.

El Poder Electoral fue enfático al señalar que la medida de flexibilidad se mantendrá incluso después del nuevo horario de cierre si persisten las filas.

"Se garantiza que todos los centros de votación donde permanezcan electoras o electores en cola después de esa hora permanecerán abiertos hasta que ejerza su derecho la última persona", reza el comunicado oficial.

Las autoridades calificaron el desarrollo de la jornada como "totalmente normal", destacando el compromiso de los Circuitos Comunales con la democracia participativa.