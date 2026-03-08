Reportan nuevas excarcelaciones de presos por causas políticas en la Zona 7 de Boleíta

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este sábado 7 de marzo y la madrugada de este domingo, se registraron diversas excarcelaciones en el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre.

Familiares que se encontraban en las afueras del recinto reportaron que varios ciudadanos que permanecían bajo arresto por causas políticas recibieron medidas sustitutivas a la privación de libertad. El proceso, que se extendió hasta altas horas de la noche, estuvo marcado por la expectativa de allegados y defensores de derechos humanos que se mantienen en vigilia permanente en las adyacencias del centro de reclusión.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia legal, estas acciones forman parte de la reciente ola de liberaciones condicionales que se ha venido observando desde el inicio del año. Aunque los ciudadanos han podido reencontrarse con sus familias, se conoció de manera extraoficial que la mayoría de los excarcelados deberán cumplir con restricciones legales, tales como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante los tribunales correspondientes.

El reporte del Comité de familiares indica que entre los liberados se encuentran: el exdiputado Fernando Orozco, Bryan Orozco (hijo de Fernando Orozco), Carolina Briceño (expareja de Fernando Orozco), Jack Tangtac, Humberto Jaimes, Omar Torres, Renny Chourio, Kelvin Galbán y Humberto Jaimes

