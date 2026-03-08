Recursos

Estrategia Repsol 2028: conozca la apuesta de la petrolera para elevar la producción de crudo y gas en Venezuela

Por Genesis Carrillo
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 06:26 pm
La compañía energética española Repsol presentará el próximo martes 10 de marzo, la actualización de sus estrategias que estarán vigentes hasta el año 2028, 

La información la dio a conocer, el consejero delegado de la empresa, Josu Jon Imaz, quien recalcó en varias oportunidades que la finalidad de la corporación es la retribución a sus accionistas, las inversiones para transformar el negocio y el balance.

Igualmente, apuntó que apostará por el negocio de exploración y producción de petróleo y gas, también llamado “Upstream”, que pueda aparecer en Venezuela, tras la flexibilización de las sanciones por parte de EEUU al país caribeño.

Agregó que Repsol prevé incrementar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más de 50% en un año, luego de recibir la autorización del Gobierno estadounidense para operar en la nación suramericana, refiere Europa Press.

