Guanipa confirma cierre de causa por terrorismo: tribunal archiva proceso en su contra

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa informó que un tribunal con competencia en casos de terrorismo archivó la causa en su contra, tras una solicitud presentada por el Ministerio Público.

Guanipa recibió la notificación en su residencia, donde se le indicó que el tribunal aceptó la petición del Ministerio Público y decretó el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal. Esta medida elimina formalmente las acusaciones que se habían presentado contra él desde mayo de 2025.

“El sábado pasado, un alguacil del sistema de justicia se acercó a mi casa para entregarme una notificación del tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo. En ella se me informa que se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal”.

El ex diputado recordó que había sido acusado por delitos como terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, vinculados a un presunto plan para boicotear las elecciones regionales y legislativas.

En febrero pasado, Guanipa había recibido libertad plena luego de la aprobación de la Ley de Amnistía. Durante este periodo, el dirigente permaneció en arresto domiciliario tras haber sido detenido nuevamente por participar en una caravana a favor de los presos por razones políticas.

“Sin hechos no hay delito. Sin delito no hay proceso legítimo. Esto es persecución, no justicia”.

Con la decisión del tribunal, Juan Pablo Guanipa queda liberado de toda acción judicial y puede retomar sus actividades políticas.

