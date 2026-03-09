Dinero

Por Yasmely Saltos
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 05:39 pm
Arranca pago de bono para estudiantes en el Sistema Patria: monto asignado este 09 de marzo

La tarde de este lunes 9 de marzo, inició la entrega del pago del Bono Beca Enseñanza Media, marzo  2026, ese beneficio es asignado a los estudiantes del sistema público de educación por un monto de 1.575,00 Bs.

La entrega de este beneficio,  se realizará de manera progresiva y directa para el beneficio de miles de jóvenes.

¿Cómo registrarse para recibir el bono?

  • Acceder con usuario y contraseña.
  • Seleccionar el campo “Perfil” y optar por “Laboral”.
  • Hacer clic en “Actualizar”.
  • En el menú “nivel de instrucción”, escoger “bachillerato”.
  • Responder “No” a la pregunta sobre si actualmente trabaja.
  • En “condición actual”, seleccionar “estudiando”.
  • Finalmente, hacer clic en “actualizar”.

Una vez completados estos pasos, la confirmación llegará vía mensaje de texto al número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

¿Cuáles son los pasos para recibir este bono?

  • Ingresar en la Plataforma Patria con el número de cédula y contraseña.
  • Una vez en el sistema, seleccionar el campo “Perfil”.
  • Hacer clic en la opción “Laboral” y luego en “Actualizar”.
  • Pulsar el apartado “Universitario” y completar los campos requeridos.
  • En la sección “condición actual”, indicar el estatus “estudiando”.
  • Verificar que las opciones seleccionadas sean correctas y hacer clic en “Actualizar”.

 

