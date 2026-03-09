Arranca pago de bono para estudiantes en el Sistema Patria: monto asignado este 09 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes 9 de marzo, inició la entrega del pago del Bono Beca Enseñanza Media, marzo 2026, ese beneficio es asignado a los estudiantes del sistema público de educación por un monto de 1.575,00 Bs.

La entrega de este beneficio, se realizará de manera progresiva y directa para el beneficio de miles de jóvenes.

¿Cómo registrarse para recibir el bono?

Acceder con usuario y contraseña.

Seleccionar el campo “Perfil” y optar por “Laboral”.

Hacer clic en “Actualizar”.

En el menú “nivel de instrucción”, escoger “bachillerato”.

Responder “No” a la pregunta sobre si actualmente trabaja.

En “condición actual”, seleccionar “estudiando”.

Finalmente, hacer clic en “actualizar”.

Una vez completados estos pasos, la confirmación llegará vía mensaje de texto al número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

¿Cuáles son los pasos para recibir este bono?

Ingresar en la Plataforma Patria con el número de cédula y contraseña.

Una vez en el sistema, seleccionar el campo “Perfil”.

Hacer clic en la opción “Laboral” y luego en “Actualizar”.

Pulsar el apartado “Universitario” y completar los campos requeridos.

En la sección “condición actual”, indicar el estatus “estudiando”.

Verificar que las opciones seleccionadas sean correctas y hacer clic en “Actualizar”.

