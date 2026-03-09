Arranca pago de bono para estudiantes en el Sistema Patria: monto asignado este 09 de marzo

La tarde de este lunes 9 de marzo, inició la entrega del pago del Bono Beca Enseñanza Media, marzo 2026, ese beneficio es asignado a los estudiantes del sistema público de educación por un monto de 1.575,00 Bs.
La entrega de este beneficio, se realizará de manera progresiva y directa para el beneficio de miles de jóvenes.
¿Cómo registrarse para recibir el bono?
- Acceder con usuario y contraseña.
- Seleccionar el campo “Perfil” y optar por “Laboral”.
- Hacer clic en “Actualizar”.
- En el menú “nivel de instrucción”, escoger “bachillerato”.
- Responder “No” a la pregunta sobre si actualmente trabaja.
- En “condición actual”, seleccionar “estudiando”.
- Finalmente, hacer clic en “actualizar”.
Una vez completados estos pasos, la confirmación llegará vía mensaje de texto al número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.
¿Cuáles son los pasos para recibir este bono?
- Ingresar en la Plataforma Patria con el número de cédula y contraseña.
- Una vez en el sistema, seleccionar el campo “Perfil”.
- Hacer clic en la opción “Laboral” y luego en “Actualizar”.
- Pulsar el apartado “Universitario” y completar los campos requeridos.
- En la sección “condición actual”, indicar el estatus “estudiando”.
- Verificar que las opciones seleccionadas sean correctas y hacer clic en “Actualizar”.
