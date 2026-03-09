AN aprueba en primera discusión la Ley Orgánica de Minas: ¿Qué cambios implica?

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, con el objetivo de establecer un nuevo marco jurídico para la regulación, control y explotación de los recursos minerales, y, a su vez, sintonizar el sector con los estándares internacionales de inversión.

El diputado Orlando Camacho destacó que la ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, está diseñada para resguardar y promover tanto la inversión nacional como la extranjera mediante garantías jurídicas sólidas.

El proyecto introduce cambios estructurales inspirados en el modelo de éxito de la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos:

Banco de Datos del Circuito Minero: Se centralizará toda la información geológica y cartográfica del país para identificar con precisión las tierras aptas para la explotación.

Superintendencia Nacional Minera: Se crea un nuevo ente regulador para supervisar y fiscalizar las concesiones y operaciones en todo el territorio.

Fondo Social Minero: Una estructura destinada exclusivamente a la protección social y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector.

Formación y Empleo: El diputado Félix Freites señaló que la ley impulsará programas de educación superior especializados para formar talento nacional en ingeniería y tecnología minera.

Equilibrio ambiental y consenso político

Uno de los puntos más debatidos fue la necesidad de que la explotación de recursos camine de la mano con la protección del medio ambiente.

El Parlamento coincidió en que los ingresos generados deben traducirse en soluciones prontas para áreas críticas como la salud y el transporte.

Incluso la bancada opositora, representada por Vamos Venezuela, manifestó su disposición para perfeccionar el texto en las siguientes discusiones, asegurando que la ley responda a las exigencias económicas actuales del país.