"Pasemos la página": Yvan Gil reacciona a las declaraciones del nuevo jefe del Departamento de Seguridad de EEUU

El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, se pronunció este lunes a través de sus redes sociales respecto a las recientes declaraciones de Markwayne Mullin, quien se prepara para asumir la jefatura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Gil calificó las palabras del funcionario estadounidense como un “contraste” frente al "espíritu constructivo" que ambos países están construyendo.

“Es precisamente en estos momentos cuando más valor cobra la decisión soberana de ambos países de restablecer nuestras relaciones diplomáticas y consulares, para superar la diplomacia de micrófonos que en nada contribuyó en las relaciones bilaterales”, indicó en redes sociales.

El jefe de la diplomacia nacional llamó a “pasar la página” de retóricas que “no aportan nada a la convivencia de Venezuela y Estados Unidos".

“Venezuela siempre estará dispuesta a defender su autodeterminación con la misma firmeza con la que tiende puentes al diálogo franco y respetuoso”, enfatizó Gil.

Su declaración surge luego de que Mullin reiteró la posición de Washington frente a la situación política venezolana.

La Administración estadounidense busca que Venezuela “tenga elecciones libres y vuelva a convertirse en una democracia”, dijo.