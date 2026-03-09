Delcy Rodriguez explica en qué se basarán las relaciones con EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes su disposición de construir relaciones a “largo plazo” con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas de manera formal el pasado 5 de marzo del presente año.

“Esas relaciones deben estar basadas en la verdad, deben estar basadas en el respeto mutuo, deben estar basadas en el beneficio compartido, deben estar apegadas a la legalidad internacional”, indicó Rodríguez.

Recordó que su gobierno tiene una agenda de trabajo con la Administración de Donald Trump, en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.

Respecto al tema de actividades ilícitas, Rodríguez fue enfática al negar las acusaciones que vinculan al Estado venezolano con ese tipo de delitos.

“Venezuela no es un país de narcotráfico, ni siquiera relevante en materia de narcotráfico, pero sí participamos y cooperamos con otros países del mundo y de nuestra región para combatir el narcotráfico”, indicó.

Por ello, expresó que “queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes”.

Concluyó asegurando que Venezuela mantiene una política activa de cooperación con otras naciones para combatir este flagelo, con el objetivo primordial de proteger a la juventud venezolana y de la región.