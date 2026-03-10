Otro grupo de venezolanos fue repatriado desde Miami este 9 de marzo: detalles del vuelo 120

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 9 de marzo retornaron a Venezuela 134 connacionales repatriados desde Miami. El vuelo 120 aterrizó en Maiquetía, estado La Guaira.

Ente nuevo grupo está conformado por: 91 hombres, 30 mujeres y 13 niños y niñas, y fue recibido por el personal de seguridad para los protocolos de rigor.

De acuerdo al reporte oficial, los repatriados cumplieron los mecanismos de identificación, sanitarios y médicos antes de ser trasladados al reencuentro familiar.

“Proteger a nuestra infancia y juventud es proteger el alma de Venezuela. Cada pequeño y cada adolescente que vuelve a casa es un acto de amor y justicia que nos llena de orgullo”, informaron las autoridades de la Gran Misión en su cuenta de Instagram.

