Jorge Rodríguez responde a Luis Olavarrieta: Yo le dije que preguntara lo que le diera la gana

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó sentirse aludido por un comentario del periodista Luis Olavarrieta, tras la entrevista difundida la semana pasada.

Durante el inicio de sesión este 9 de marzo, el diputado expresó: "Yo soy como el espinito que en la sabana flores, le doy aroma al que pasa y espino al me menea"

"Usted dijo que hizo la entrevista con miedo, pero usted me dijo a mi que revisáramos las preguntas antes de la entrevista y si habían algunos términos que me resultaran odiosos, para no utilizarlos, como por ejemplo transición", dijo.

Rodríguez continuó explicando la conversación sostenida con el periodista: "Le dije en la antesala de mi despacho que preguntara lo que le diera la gana porque para eso era periodista y que usara los términos que le diera la gana".

Señaló además que no sabía que el periodista fuera tan famoso en el "planeta opositor y extremista". De acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Olavarrieta había solicitado la entrevista a través de un amigo y decidió concederla.

