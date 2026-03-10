Pronóstico Inameh 10 de marzo: estas son las regiones de Venezuela con reporte de lluvias

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó reporte para este martes 10 de marzo 2026, sobre la presencia de lluvias y lloviznas en diversas regiones del país.

Al respecto, indicó que se esperan condiciones mayormente estables con cielos despejados en gran parte del territorio; sin embargo, el transporte de humedad por los vientos alisios generará mantos nubosos.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, afectarán principalmente al occidente, los llanos y el arco minero durante la mañana, con una intensificación de las precipitaciones hacia la tarde.

Pronóstico del Inameh 10 de marzo

Durante las primeras horas del día, el boletín meteorológico identifica el desarrollo de nubosidad asociada a precipitaciones: Zulia, Falcón, Lara, Portuguesa, Los Andes, Barinas, Apure, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba.

De igual modo, se espera un cambio en el patrón atmosférico debido al ciclo diurno, lo que provocará desarrollo nuboso con lluvias de intensidad variable en: Norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Bolívar, Amazonas, Los Andes y el estado Zulia.

Además, explica que esta inestabilidad se debe a la persistencia de los vientos alisios que inciden sobre la franja norte de Venezuela.

Este fenómeno es reforzado por la divergencia del viento en los niveles medios y altos de la troposfera, lo que facilita la formación de nubes de lluvia a pesar de las condiciones estables predominantes en el resto del país.

