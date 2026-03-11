¿Multas o cárcel? El cambio radical en las leyes que impacta a los vendedores ambulantes de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo Municipal de Nueva York transformó el panorama legal para los más de 23,000 vendedores ambulantes de la ciudad al aprobar la Ley Local 122, una reforma que elimina las sanciones penales por operar sin licencia.

Esta medida sustituye los arrestos y comparecencias ante tribunales por un sistema de multas civiles, protegiendo a una fuerza laboral compuesta en un 96 % por inmigrantes de comunidades latinas, africanas y asiáticas.

Solo en 2025, la policía neoyorquina emitió 3,662 citaciones penales vinculadas a esta actividad, afectando de manera desproporcionada a minorías raciales y poniendo en riesgo procesos migratorios debido a la generación de antecedentes judiciales.

Según detalla Mundo Now, la nueva legislación no solo reduce la criminalización de estos trabajadores, sino que también establece una hoja de ruta para emitir nuevas licencias y terminar con el mercado negro de permisos que alcanzaba costos de miles de dólares anuales.

Es un avance importante para la economía local, ya que este sector genera millones de dólares y sustenta a miles de familias que anteriormente trabajaban en una zona gris de vulnerabilidad.

Al mover el enfoque hacia un sistema administrativo, la ciudad busca integrar formalmente a vendedores que dominan idiomas como el español, árabe y bengalí.

Con esto se reducen significativamente las interacciones negativas con el sistema penal y fomentando un entorno comercial más justo en las calles de la Gran Manzana.

