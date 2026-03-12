Obtén 50% de descuento con Metro Lift en Washington DC: así puedes obtener el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington (WMATA) impulsa la movilidad económica en la región con el programa MetroLift, que otorga un descuento del 50 % en las tarifas de Metrorail y Metrobus.

Esta iniciativa beneficia a los residentes de Washington D.C., Maryland y Virginia que forman parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), permitiéndoles reducir costos de traslado de forma inmediata.

Al utilizar su tarjeta SmarTrip vinculada, los usuarios ven reflejado el ahorro en cada viaje, lo que representa un alivio financiero importante frente a los gastos semanales de transporte y facilita el acceso a empleos y servicios esenciales en toda el área metropolitana.

¿Cómo usar el beneficio?

Para acceder a este beneficio, los interesados deben completar un registro gratuito que ya suma a más de 17,000 participantes activos. El proceso de inscripción requiere presentar una tarjeta SmarTrip, la tarjeta de beneficios SNAP y una identificación oficial según detalla El Tiempo Latino.

Este trámite puede realizarse de manera virtual en el portal oficial o presencialmente en centros de atención como el Transit Accessibility Center en L’Enfant Plaza y las tiendas Commuter en Silver Spring y Rosslyn.

Esta medida no solo fomenta una mayor equidad en el transporte público, sino que también optimiza el presupuesto familiar de miles de personas, quienes aseguran que el descuento les permite extender la utilidad de sus recargas de saldo por mucho más tiempo.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube