Cuidado al pagar en EEUU: cómo evitar el fraude bancario que acecha a consumidores en tiendas y cajeros

Aunque la tecnología bancaria avanza, los métodos de los delincuentes están regresando a técnicas de manipulación psicológica que, lamentablemente, son cada vez más frecuentes en ciudades como Los Ángeles y otras áreas metropolitanas de EEUU.

Las autoridades locales han encendido las alarmas ante una modalidad de robo por distracción que pone en riesgo los ahorros de personas desprevenidas, según lo reporta el portal de abc7.

El modus operandi en realidad no es nuevo, es sencillo, pero altamente efectivo y por lo tanto riesgoso.

¿Cómo operan los delincuentes?

Basado en reportes policiales recientes, este esquema suele seguir un patrón de tres pasos:

La vigilancia (Surveillance): los sospechosos identifican a su víctima en establecimientos comerciales.

Se posicionan estratégicamente para observar el momento exacto en que ingresas tu Número de Identificación Personal (PIN) en una terminal de punto de venta (POS) o cajero automático.

La maniobra de distracción: una vez obtenido el código, los delincuentes actúan en pareja.

Buscan crear un momento de confusión; una táctica común es dejar caer dinero frente a ti o tocarte el hombro para simular que "se te cayó algo".

El sustrato: mientras tu atención está enfocada en el dinero en el suelo o en la persona que te tocó, el cómplice aprovecha la cercanía para hurtar tu tarjeta de débito o crédito.

Con el PIN ya memorizado, el acceso a tu cuenta bancaria es inmediato.

¿Qué hacer para proteger tu dinero?

La mejor defensa es la prevención, estar alerta.

Sigue estas recomendaciones de seguridad esenciales:

Bloquea la vista: al momento de ingresar tu PIN, cubre siempre el teclado con tu otra mano o con tu billetera. Es la barrera más efectiva contra quienes observan desde lejos.

al momento de ingresar tu PIN, cubre siempre el teclado con tu otra mano o con tu billetera. Es la barrera más efectiva contra quienes observan desde lejos. Desconfía de extraños amables: si alguien te toca, te habla repentinamente o te señala algo en el suelo mientras estás en un proceso de pago, mantén tu tarjeta y pertenencias cerca de tu cuerpo. No te distraigas ni te desvíes de tu camino.

si alguien te toca, te habla repentinamente o te señala algo en el suelo mientras estás en un proceso de pago, mantén tu tarjeta y pertenencias cerca de tu cuerpo. No te distraigas ni te desvíes de tu camino. Monitorea tus cuentas: configura alertas de transacciones en la aplicación móvil de tu banco. Recibir una notificación inmediata por cada cargo te permitirá reportar un robo en cuestión de segundos, limitando el daño.

configura alertas de transacciones en la aplicación móvil de tu banco. Recibir una notificación inmediata por cada cargo te permitirá reportar un robo en cuestión de segundos, limitando el daño. Mantén distancia: si notas que alguien está demasiado cerca de ti en la fila de un cajero o terminal de pago, espera a que se retiren o elige otro dispositivo.

Una alerta asociada vigente

Recuerda que, además del robo físico, los delincuentes utilizan skimmers (dispositivos sobrepuestos en los lectores de tarjetas) que copian la banda magnética.

Una de las principales recomendaciones es que, si es posible, utilice métodos de pago "contactless" (como Apple Pay, Google Pay o tap-to-pay con chip).

Estas tecnologías utilizan tokens dinámicos, lo que significa que el número real de tu tarjeta nunca es transmitido, haciendo que el robo del PIN sea mucho más difícil de replicar digitalmente.

