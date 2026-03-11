Reembolso de impuestos en Hialeah para adultos mayores: requisitos y cómo recibir el cheque

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Hialeah ha marcado un hito en el sur de Florida, tras una votación definitiva, el Concejo Municipal ratificó un programa de reembolso de impuestos a la propiedad destinado a residentes de la tercera edad.

Esta medida, pionera en su clase en el estado, busca ofrecer un respiro financiero ante el aumento del costo de vida, permitiendo que miles de propietarios mayores de 65 años recuperen la porción de impuestos que corresponde específicamente a la municipalidad.

El fondo de 1.2 millones de dólares destinado a este programa proviene de ahorros internos generados por una gestión estratégica del departamento de finanzas, pago anticipado de obligaciones de pensiones, no de un aumento en los impuestos de otros ciudadanos ni de recortes en servicios públicos esenciales.

¿Quiénes califican para el reembolso?

Para ser elegible, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos estrictos establecidos por la administración local:

Edad: tener 65 años o más.

tener 65 años o más. Propiedad: ser propietario registrado y residir en la vivienda como residencia principal (debe contar con la Homestead Exemption activa).

ser propietario registrado y residir en la vivienda como residencia principal (debe contar con la Homestead Exemption activa). Ingresos: contar con un ingreso anual igual o menor a $37.694.

Importante: El programa es automático para quienes ya reciben la exención de impuestos para personas mayores en el condado. Si usted ya califica para las exenciones vigentes de Homestead para seniors, el proceso está diseñado para ser ágil y sin complicaciones adicionales de registro.

Lo que debe saber sobre el beneficio

Es fundamental aclarar el alcance de esta medida para evitar confusiones.

El reembolso aplica únicamente a la porción de impuestos que recauda la ciudad de Hialeah.

Como explicó el concejal Carl Zogby, la ciudad no tiene jurisdicción sobre otros tributos.

Por tanto, el reembolso no incluye:

Impuestos escolares. Impuestos del condado de Miami-Dade.

Destacado: Hialeah se convierte en la primera ciudad de Florida en implementar este tipo de alivio local, sentando un precedente que otros municipios podrían observar de cerca ante la presión inflacionaria.

¿Cuánto dinero recibirán?

El monto varía según la tasación de la propiedad y el pago efectuado.

Si bien el promedio estimado de los cheques ronda los $539, algunos propietarios podrían recibir cientos o miles de dólares, dependiendo de su factura de impuestos municipal específica.

¿Cuándo llegará el dinero?

La administración del alcalde Bryan Calvo ha priorizado la rapidez en la ejecución.

El objetivo oficial es que los beneficiarios comiencen a recibir sus cheques en el correo postal antes de finales de marzo de 2026, cumpliendo así con el compromiso de alivio inmediato tras la aprobación de la ordenanza.

Atención: Si tiene dudas sobre su estatus de exención o desea confirmar si usted ya está en la lista de beneficiarios automáticos, puede contactar a la oficina del Tasador de Propiedades del Condado de Miami-Dade (Miami-Dade County Property Appraiser)

