¿Libreta o tarjeta de pasaporte? El error común que podría dejarte sin viajar en EEUU: nuevos costos

El Departamento de Estado de EEUU, recordó a los ciudadanos que, al momento de acreditar su identidad en el extranjero, no todos los documentos tienen el mismo peso legal ni geográfico.

Aunque el pasaporte y la tarjeta comparten la misma validez para confirmar la ciudadanía, elegir entre una u otra depende de una distinción que puede marcar la diferencia entre abordar un avión o quedarse en la terminal.

A medida que avanza este 2026, la planificación financiera también juega un rol crucial, ya que los costos de emisión varían significativamente según el formato elegido y la edad del solicitante, informó La Nación.

Alcance geográfico: ¿A dónde puedes viajar?

La libreta de pasaporte es el documento universal. Es el único formato válido para viajes internacionales por vía aérea a cualquier país del mundo. Incluye medidas de seguridad avanzadas, como un chip biométrico, y espacio suficiente para los sellos de entrada y visas que exigen otros gobiernos.

Por otro lado, la tarjeta de pasaporte tiene un uso regional. Solo es aceptada para ingresos por tierra o mar desde Canadá, México, el Caribe y las Bermudas. Es ideal para quienes viven en zonas fronterizas o viajan frecuentemente en cruceros, pero no sirve para abordar vuelos internacionales.

Costos y vigencia del trámite

Tramitar el pasaporte es más costoso debido a su diseño y alcance. Los precios totales (incluyendo la tarifa de solicitud y la de aceptación) se distribuyen de la siguiente manera:

Libreta para adultos : US$165

: US$165 Libreta para menores (16 años o menos): US$135

(16 años o menos): US$135 Tarjeta para adultos : US$65

: US$65 Tarjeta para menores (16 años o menos): US$50

Ambos documentos mantienen el mismo periodo de validez: 10 años para mayores de edad y 5 años para menores.

El pasaporte estadounidense frente al mundo

A pesar de su importancia, el pasaporte de EEUU perdió terreno en el ranking de movilidad global. Para este 2026, ocupa la posición número 10 del Henley Passport Index, permitiendo el acceso sin visa a 179 destinos.

El listado mundial sigue liderado por naciones asiáticas y europeas con una mayor apertura:

Singapur: 192 destinos.

Japón y Corea del Sur: 188 destinos.

España, Dinamarca y Suecia: 186 destinos.

Alemania, Francia e Italia: 185 destinos.

