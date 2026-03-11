Avianca amplía vuelos entre Bogotá y Caracas: conoce la frecuencia

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea colombiana Avianca, confirmó que, tras suspender sus operaciones con Venezuela el pasado mes de noviembre, activará un segundo vuelo diario a partir de finales de este mes.

De acuerdo a las informaciones, la fecha de inicio será el 28 de marzo de 2026, este vuelo operará con aviones Airbus A320 de unos 180 asientos por vuelo

Con dos vuelos al día, Avianca ofrecerá más de 5.000 asientos semanales en la ruta Bogotá–Caracas.

¿A dónde puedes volar desde Caracas?

Con esta segunda frecuencia, Caracas quedará conectada con 37 destinos internacionales vía Bogotá, además de 24 destinos nacionales en Colombia, sumando 16 nuevos puntos internacionales a la red disponible.

La expansión permitirá a los viajeros llegar con mayor facilidad a ciudades del Caribe, así como a Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile y España, gracias a las opciones de conexión en el mismo día.

Es importante recordar que esta expansión ocurre después de un bache operativo. En noviembre de 2025, las aerolíneas colombianas suspendieron vuelos por una alerta de la FAA (EE. UU.) sobre el espacio aéreo venezolano. Sin embargo, en febrero 2026, Avianca reanudó sus operaciones tras evaluar que las condiciones eran seguras.

Y para marzo 2026, decidieron duplicar la oferta diaria.

Al tener dos frecuencias diarias, se reducen los tiempos de espera en las escalas en El Dorado (Bogotá), permitiendo que viajes a Madrid o Buenos Aires sin tener que pasar 12 horas en el aeropuerto.

