Actualización de datos para beneficiarios de SNAP: ¿Quiénes deben hacerlo?

Suscríbete a nuestros canales

Las nuevas normativas laborales derivadas de la ley federal impulsada por la administración Trump obligan a miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el área del DMV a actualizar sus expedientes este mes.

La medida afecta específicamente a adultos de entre 18 y 64 años, con especial énfasis en el rango de 50 a 64 años, veteranos, personas sin hogar y jóvenes que abandonaron el sistema de cuidado tutelar según detalla El Tiempo Latino.

Es importante que los usuarios de Maryland y el Distrito de Columbia verifiquen su elegibilidad de inmediato, ya que el incumplimiento de los nuevos requisitos de trabajo o entrenamiento, fijados en 80 horas mensuales, provocará la suspensión automática de la ayuda alimentaria.

Recomendaciones

Para evitar la interrupción del servicio, las autoridades estatales instan a la población a utilizar las plataformas digitales Maryland Benefits One Application y District Direct para reportar cualquier cambio en su situación laboral o personal.

Larry Handerhan, subdirector del Departamento de Servicios Humanos de Maryland, aclaró que muchos ciudadanos mantienen su derecho al beneficio a través de exenciones especiales, pero el sistema requiere la documentación actualizada para procesarlas.

Mantener los datos de contacto correctos y responder a las notificaciones oficiales es una tarea importante para asegurar la estabilidad nutricional de las familias en una región donde el costo de la canasta básica continúa en ascenso durante este 2026.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube