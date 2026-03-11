Vacunación gratuita en Caracas: conozca los 23 puntos instalados

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Salud venezolano, activó 23 puntos de vacunación gratuitos directo en las estaciones del Metro de Caracas.

Con el brote de fiebre amarilla acechando en el país, esta jornada es clave

¿Dónde están vacunando?

El servicio de vacunación es completamente gratuito, operando en un horario comprendido de 9:00 am a 3:00 pm

Línea 1 Propatria, Gato Negro, La Hoyada, Plaza Venezuela, Chacaíto, Miranda, Petare y Palo Verde.

Propatria, Gato Negro, La Hoyada, Plaza Venezuela, Chacaíto, Miranda, Petare y Palo Verde. Líneas 2 y 4 El Silencio, Antímano, Carapita, La Paz, Zoológico, Las Adjuntas, Parque Central y Teatros.

El Silencio, Antímano, Carapita, La Paz, Zoológico, Las Adjuntas, Parque Central y Teatros. Línea 3 La Bandera (¡Clave para los que viajan!), El Valle, Coche y La Rinconada.

La Bandera (¡Clave para los que viajan!), El Valle, Coche y La Rinconada. Sistemas de Cable Metrocable San Agustín, Mariche y Petare II.

Otras vacunas

Aunque el foco es frenar el virus amarillo, el personal de salud está aplicando un combo completo para blindar a la familia:

Fiebre Amarilla: (Recuerda que es una sola dosis de por vida).

Esquema Infantil: Pentavalente, Polio, Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

Refuerzos Adultos: Toxoide y COVID-19.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube