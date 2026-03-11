Atención La Guaira: Corpoelec activa operativos de pago y reclamos este miércoles 11-M

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de facilitar los trámites administrativos y la gestión de servicios, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció un despliegue de atención personalizada para este miércoles 11 de marzo en sectores estratégicos del estado La Guaira.

El operativo, que se desarrollará en las parroquias Urimare y Catia La Mar, permitirá a los suscriptores resolver dudas sobre facturación, reportar averías y realizar pagos directamente en puntos itinerantes habilitados por la estatal eléctrica, refiere una NDP.

Durante la jornada, que se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los usuarios podrán gestionar:

Actualización de datos: Para asegurar la recepción correcta de la facturación digital.

Notificación de deuda y pago de facturas: Disponibilidad de puntos de venta para pagos con tarjeta.

Asesoría en banca en línea: Guía paso a paso para utilizar las plataformas bancarias para el pago del servicio.

Recepción de reclamos y verificación: Atención directa sobre fallas o irregularidades en las conexiones.

Por lo que el personal de Corpoelec estará ubicado en dos puntos clave del municipio Vargas:

Playa Grande (Parroquia Urimare): Específicamente frente al hotel Chipi’s Beach.

Catia La Mar: En el Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU), ubicado en la calle 13, entre las avenidas Tacagua y La Atlántida (al lado del McDonald's).

La institución recordó a los usuarios que pueden mantenerse informados sobre futuras jornadas o consultar estados de cuenta a través de sus redes sociales oficiales en Instagram (@corpoelecinfo) y Facebook (Corpoelec Informa).

Se recomienda a los asistentes llevar su número de contrato o una factura anterior para agilizar el proceso de atención.

