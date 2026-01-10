Corpoelec activa jornada de trámites y pagos en Miranda: fecha y horarios

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) efectuará este sábado 10 de enero un despliegue técnico y administrativo denominado "Jornadas Integrales de Atención al Usuario".

El operativo busca facilitar el acceso a gestiones comerciales directamente en diversas comunidades del estado Miranda, evitando el traslado de los ciudadanos a las sedes principales.

Durante estas actividades, el personal de la estatal eléctrica ofrecerá asistencia para el cumplimiento de trámites vinculados al suministro de energía. Los asistentes podrán realizar la actualización de sus datos personales y el registro formal como nuevos usuarios del sistema, informó la Gobernación del estado Miranda.

El operativo también permitirá la gestión de pagos de facturas pendientes y la entrega de notificaciones sobre el estado de deuda de cada contrato y se habilitará un área de orientación para instruir a la ciudadanía sobre el uso de herramientas digitales para la autogestión de trámites.

Ubicaciones y puntos de atención confirmados

Las jornadas se realizarán de manera simultánea en los siguientes sectores y establecimientos:

Municipio Guaicaipuro: Centro de Servicio Paracotos (Calle Pío a Rengifo, Edificio CORPOELEC) y el Centro Comercial Luz Eléctrica (Calle Miquilen, piso 2).

Municipio Los Salias: Centro Comercial Galerías Las Américas (piso 1, Kilómetro 15 de la Carretera Panamericana) y las Residencias Lagunetica.

Municipio Plaza: Plaza La Paz, ubicada en el casco de Guarenas pueblo.

Municipio Acevedo: Sector Las Clavellinas.

Municipio Brión: Residencias Villas de Fuente Mar.

Municipio Cristóbal Rojas: Residencias Campito.

Municipio Tomás Lander: Residencias Casa Blanca.

Municipio Independencia: Casco central, específicamente en los edificios Etruria y Ayacucho.

Horarios y canales de comunicación

El personal de CORPOELEC iniciará la atención al público a partir de las 09:00 de la mañana y finalizará sus labores a las 02:00 de la tarde de este sábado.

Para consultar detalles adicionales sobre estas jornadas o verificar requisitos específicos, los interesados pueden acceder a los perfiles oficiales de la institución. En Instagram se encuentra disponible la cuenta @corpoelecinfo, mientras que en Facebook la información se actualiza a través de la página "Corpoelec Informa".

