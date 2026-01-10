Los estados a los que más estadounidenses se están mudando: sepa cuál es el primero del ranking

Suscríbete a nuestros canales

Los datos recogidos por el índice anual la empresa de mudanzas U-Haul, basado en más de 2,5 millones de transacciones, revelaron que Texas y Florida lideran la llegada de nuevos residentes por mudanza interna en Estados Unidos durante el 2025.

Este flujo migratorio refleja millones de personas que buscan nuevas oportunidades laborales, menores costros de vida o condiciones climáticas favorables; según evidencian los datos de la compañía.

El fenómeno tiene implicaciones directas en la economía y la composición poblacional de los estados involucrados.

Según el último informe de U-Haul, difundido por el medio Fox Business, el estado de Texas recuperó el primer lugar en el ranking de crecimiento migratorio, le siguen los estados de Florida, Carolina del Norte, Tennessee y Carolina del Sur.

El índice se construye a partir de la diferencia entre vehículos de mudanza alquilados para entrar y salir de cada estado.

Los datos de la empresa muestran que los estados con mayor pérdida de residentes son California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusets.

U-Haul es uno de los mayores proveedores de mudanzas en Norteamérica, y sus análisis confirma una tendencia tras la pandemia: la migración desde estados gobernados por demócratas hacia estados gobernados por republicanos.

Siete de los diez principales estados receptores tienen gobernadores republicanos y nueve apoyaron al partido republicano en la última elección presidencial, de acuerdo con un reporte publicado por Fox Business. Analistas y medios denominan este patrón como “blue-to-red-state migration”.

Índice de crecimiento migratorio de U-Haul

El U-Haul Growth Index mide la migración interna a partir de la cantidad de mudanzas de una sola vía registradas por la empresa en todo Estados Unidos y Canadá. La metodología de U-Haul se basa en la diferencia entre los vehículos alquilados para mudarse a un estado y los que se usan para salir de él.

El índice solo sirve como indicador de las preferencias de residencia y del atractivo de cada estado para nuevos habitantes.

Ranking de estados receptores de mudanzas

En la edición del índice de U-Haul de 2025, Texas se ubicó en la primera posición por séptima vez en la última década, según el informe de Fox Business. En el listado de 10 estados le siguen: Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Carolina del Sur, Washington, Arizona, Idaho, Alabama y Georgia.

Ochos de estos estados se encuentran en la región sur del país, lo que según U-Haul podría estar relacionado con el atractivo que representa el clima cálido y soleado.

Mientras que, los estados con mayor saldo negativo en mudanzas fueron California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts.

El informe de Fox Business señala que nueve de los 10 estados con peores cifras migratorias tienen gobernadores demócratas y siete apoyaron al Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales.

