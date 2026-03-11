Alerta sanitaria por brote de norovirus en EEUU: las autoridades retiran estos productos de restaurantes y tiendas

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad alimentaria en Estados Unidos (EEUU) enfrenta un nuevo desafío tras el reporte de lotes de mariscos con potenciales agentes patógenos. La vigilancia epidemiológica detectó irregularidades en la cadena de suministro de productos marinos frescos que llegan a la mesa de miles de ciudadanos.

Los expertos en salud pública piden a la población que evite el consumo de moluscos crudos hasta que los establecimientos confirmen la procedencia de su inventario. El contacto directo con superficies u objetos contaminados facilita la propagación rápida de este virus en entornos cerrados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anuncia el retiro de ostras y almejas crudas en restaurantes y minoristas por posible contaminación de norovirus este miércoles. Según, detalla que la medida afecta inicialmente a Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva York, Oregón y Washington.

¿Qué productos abarca la medida de la FDA?

Las ostras bajo sospecha provienen de la cosecha de Drayton Harbor Oyster Company, mientras que las almejas corresponden a la recolección del Consejo Empresarial Indígena Lummi. Ambas organizaciones distribuyeron estos mariscos a través de una red extensa de tiendas minoristas y locales de comida.

La agencia sanitaria advierte que la restricción de venta podría extenderse a otras entidades del país en las próximas horas si la trazabilidad revela nuevos destinos. Los consumidores deben verificar el origen de los moluscos adquiridos recientemente para descartar que pertenezcan a los lotes identificados.

Aunque los alimentos con norovirus mantienen un aspecto, olor y sabor "normales", su capacidad de infección permanece intacta y peligrosa para el organismo humano. Esta característica dificulta que los encargados de cocina detecten el riesgo sin las pruebas de laboratorio correspondientes que exige la ley.

¿Cuáles son los síntomas por posible contaminación de norovirus?

El norovirus desencadena una enfermedad grave que incluye cuadros de diarrea, vómitos intensos, náuseas persistentes y dolores estomacales agudos en periodos cortos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) resaltan que el contagio ocurre con gran facilidad entre personas.

La entidad recomienda que cualquier individuo con estos síntomas acuda de inmediato a un centro médico para recibir la hidratación y el tratamiento adecuado. El virus se transmite no solo por la ingesta, sino también por el manejo inadecuado de los productos durante su preparación.

La FDA insta a los restaurantes a desinfectar todas las áreas de preparación de mariscos para romper la cadena de transmisión del patógeno en sus locales. El cumplimiento de estas normas de higiene resulta vital para proteger a los sectores más vulnerables de la población, como niños y ancianos.

¿Qué acciones se deben tomar ante la contaminación de norovirus?

Los ciudadanos deben desechar cualquier producto sospechoso o devolverlo al establecimiento donde realizaron la compra para obtener un reembolso completo por su gasto. Es fundamental no intentar cocinar los moluscos afectados, ya que el virus puede resistir ciertas temperaturas si no hay una cocción total.

Los establecimientos comerciales deben retirar de sus estantes y refrigeradores todo el inventario que coincida con las especificaciones de los proveedores Drayton Harbor y Lummi. El monitoreo constante de las alertas en la página web oficial de la FDA garantiza una respuesta rápida ante emergencias sanitarias.

La industria de mariscos colabora actualmente con las autoridades federales para identificar el punto exacto donde ocurrió la brecha de seguridad en las zonas de recolección. Mientras tanto, la restricción de venta de estos lotes específicos se mantiene vigente de forma indefinida en todo el territorio nacional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube