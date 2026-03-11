Consulado de El Salvador en Carolina del Norte se movilizará hasta esta ciudad: conoce los trámites disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad salvadoreña que vive en el área de Durham y en los condados cercanos tendrá una gran oportunidad para poner en orden su documentación.

Este sábado 14 de marzo de 2026, el Consulado General de El Salvador en Charlotte enviará su equipo de atención móvil a la ciudad de Durham para ayudar con trámites importantes como la obtención del DUI (Documento Único de Identidad) y el pasaporte.

Según un informe de Patricia Ortiz para el medio local Enlace Latino NC, esta jornada tiene como objetivo acercar los servicios consulares a aquellos que no pueden viajar a la sede principal en Charlotte durante la semana.

Horarios y ubicación del Consulado Móvil de El Salvador en Durham

El evento se llevará a cabo en las instalaciones de El Centro Hispano, un lugar clave para la comunidad latina en la región. Las autoridades consulares han confirmado los siguientes detalles logísticos:

Fecha: Sábado, 14 de marzo de 2026.

Horario de atención: De 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Lugar: 2000 Chapel Hill Rd, Suite 26A, Durham, NC 27707.

No se necesita cita previa para tramitar documentos en el consulado móvil de El Salvador

A diferencia de los trámites habituales en la sede de Charlotte, donde muchos servicios requieren que se programe una cita con anticipación, esta visita móvil funcionará bajo el sistema de orden de llegada.

Según fuentes consultadas por Enlace Latino NC, no es necesario hacer una cita previa para gestionar el pasaporte o el DUI durante esta jornada sabatina.

Sin embargo, debido a la alta demanda que suelen tener estas visitas, las autoridades aconsejan a los interesados que lleguen temprano para asegurarse un turno.

Requisitos para trámites de Pasaporte y DUI

El personal consular estará a cargo de procesar renovaciones, reposiciones por pérdida y emisiones por primera vez. Los requisitos principales son:

Para pasaporte: Debes presentar tu DUI vigente. Si es una renovación, no olvides llevar tu pasaporte anterior.

Si no tienes documentos: Si no cuentas con el DUI o el pasaporte anterior, el solicitante deberá presentar su Acta de Nacimiento original de El Salvador.

Costo: El costo estándar del pasaporte salvadoreño en el extranjero es de $60.00.

Si tienes más dudas o necesitas consultar casos especiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador ofrece el número gratuito del Consulado Virtual: 1-888-301-1130.

Esta iniciativa es parte del programa de acercamiento comunitario que el gobierno salvadoreño mantiene en Carolina del Norte, un estado que alberga a más de 36,000 ciudadanos de esta nación centroamericana.

