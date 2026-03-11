Comercios

Llega a Caracas una mega tienda de artículos para el hogar: 50 mil productos nacionales e importados

Hasta ahora, la empresa solo tenía tiendas en la ciudad de Valencia

Por Robert Lobo
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 04:01 pm
El próximo viernes 13 de marzo, la mega tienda de artículos para el hogar Big Home, abrirá al público su primera sucursal en la ciudad de Caracas, específicamente en el Boulevard de Sabana Grande.

"La espera terminó. Este VIERNES abrimos oficialmente las puertas de nuestra nueva sede en el corazón de la ciudad. Queremos que seas el primero en conocer todo lo que hemos preparado para ti", expresó Big Home en sus redes sociales.

Ubicación: Boulevard Sabana Grande, diagonal al Banco de Venezuela, Av Santos Erminy.

Hora de inauguración: A partir de las 9:00 AM. El horario de la tienda será de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 8:45 a.m. hasta las 2:30 p.m.

"Vinimos cargados de lo mejor en hogar, electrodomésticos y detalles que marcan la diferencia. Nuestro equipo ya está listo para recibirte con la mejor energía y asesoría", detallaron.

