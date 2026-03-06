Supermercado anuncia inauguración de otra sucursal este 7 de marzo en Caracas: cuentan con Cashea

Suscríbete a nuestros canales

Granja es un nuevo supermercado que lleva poco tiempo en Caracas, sin embargo, sus precios asequibles lo han posicionado en uno de los más frecuentados a la hora de buscar ofertas en productos de la cesta básica.

La empresa anunció la inauguración de su tercera sede al oeste de la capital. Estará ubicada en La Vega, adyacente a la Redoma de la India, calles San Jose.

Hora: Sábado 7 de marzo – 8:00 a.m

Las otras dos sedes de Granja están ubicadas en: Artigas (estación del Metro) y El Paraíso (Plaza Washington).

