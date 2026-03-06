Lo nuevo de la Cosecha 2026: Cashea anuncia su semana especial de promociones y descuentos

Suscríbete a nuestros canales

Cashea anuncia el lanzamiento de la segunda edición de su "Cosecha", una semana llena de promociones y descuentos exclusivos en su plataforma online, que se llevará a cabo del 13 al 20 de marzo.

Durante esa semana, los usuarios podrán disfrutar de una serie de beneficios especiales en Cashea Online y tiendas físicas. Este evento reúne a más de 260 aliados comerciales que ofrecerán descuentos exclusivos en diversos productos y categorías.

Para aprovechar al máximo esta promoción, la aplicación recomienda revisar la aplicación móvil de Cashea y crear una lista personalizada con los artículos favoritos, además de calcular previamente el presupuesto para optimizar las compras durante esta semana.

"Si has hecho las cosas bien, ya sabes que viene ese momento del año donde todo lo que querías comprar empieza a verse más cerca. Y sí, se siente como el premio que te mereces", expresó Cashea en sus redes sociales.

¿Qué beneficios trae La Cosecha 2026?

Descuentos y ofertas especiales

Bajada de inicial

Modo Mas Cuotas, desde montos más bajos

Envíos gratis en productos hasta 30 Kg

Recibe tu compra en 2 horas si la tienda está a menos de 20 km de ti

