La Cosecha 2026: Cashea anuncia bajada de montos mínimos para el Modo más Cuotas

La Cosecha de Cashea comienza este viernes 13 hasta el 20 de marzo, una semana de promociones y beneficios para los diferentes niveles.
"Si sabes cómo aprovechar tus beneficios según tu nivel, puedes organizarte mejor y sacarle mucho más provecho a la mejor semana de descuentos", indican en su cuenta de Instagram.
Bajan los montos mínimos para Modo más Cuotas
Para usuarios del Nivel 4 tendrán 6 cuotas, Nivel 5 tendrán 9 cuotas y Nivel 6 tendrán 12 cuotas.
Los montos por una semana serán de:
- 6 cuotas: 100 dólares.
- 9 cuotas: 450 dólares.
- 12 cuotas: 600 dólares.
Entre las tiendas aliadas se encuentra SoyTechno, Damasco, Ivoo, Shoe Box, EPA, Jump, entre otros.
