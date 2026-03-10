La Cosecha 2026: Cashea anuncia bajada de montos mínimos para el Modo más Cuotas

Suscríbete a nuestros canales

La Cosecha de Cashea comienza este viernes 13 hasta el 20 de marzo, una semana de promociones y beneficios para los diferentes niveles.

"Si sabes cómo aprovechar tus beneficios según tu nivel, puedes organizarte mejor y sacarle mucho más provecho a la mejor semana de descuentos", indican en su cuenta de Instagram.

Bajan los montos mínimos para Modo más Cuotas

Para usuarios del Nivel 4 tendrán 6 cuotas, Nivel 5 tendrán 9 cuotas y Nivel 6 tendrán 12 cuotas.

Los montos por una semana serán de:

6 cuotas: 100 dólares.

9 cuotas: 450 dólares.

12 cuotas: 600 dólares.

Entre las tiendas aliadas se encuentra SoyTechno, Damasco, Ivoo, Shoe Box, EPA, Jump, entre otros.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube