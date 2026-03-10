¿Qué bancos están habilitados para realizar trámites ante el Saime?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha emitido una actualización detallada para despejar las dudas de los ciudadanos sobre el manejo de su plataforma y los canales de pago autorizados.

Ante la creciente digitalización de sus servicios, la institución recordó que el éxito del trámite depende, en gran medida, de utilizar las entidades financieras correctas.

Pagos de pasaporte y otros servicios

Para la gestión del pasaporte, el Saime ha establecido canales específicos: el usuario debe poseer obligatoriamente una cuenta en el Banco de Venezuela o en Banesco.

Sin embargo, para el resto de los trámites que ofrece la institución, se mantiene una mayor flexibilidad, permitiendo el uso de cualquier entidad bancaria nacional.

Identificación y movilidad

Una de las consultas más recurrentes ha sido la validez de los documentos para el tránsito interno.

El ente confirmó que los usuarios pueden viajar dentro del país con la cédula de identidad vencida sin inconvenientes, garantizando el derecho a la movilidad mientras se gestiona la renovación.

Gestiones para menores de edad

En cuanto al retiro de documentos para niños y adolescentes, el Saime simplificó el proceso: no es necesario llevar al niño al momento de la entrega.

Además, puede asistir solo uno de los padres (padre o madre), presentando únicamente su cédula de identidad laminada.

Atención presencial por fallas del sistema

Para aquellos ciudadanos que enfrentan obstáculos tecnológicos, la institución recomienda acudir a la oficina de Atención al Ciudadano en Caracas o a las oficinas regionales en los siguientes casos:

Errores de registro: Cuando el sistema arroja mensajes de “token inválido” o “error interno”.

Problemas de datos: Si al intentar registrarse el sistema indica que el número de cédula no existe o si aparecen errores al ingresar la fecha de nacimiento.

En estas situaciones, se debe solicitar formalmente una Verificación de Datos.