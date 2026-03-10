Paso a paso: ¿Cómo participar en la subasta de divisas para personas naturales en Bancamiga?

La entidad financiera Bancamiga, anunció la apertura de la subasta de Divisas a personas naturales.
Accede a nuestra Subasta Privada obtén tus divisas y úsalas con libertad vinculando tus tarjetas a la nueva Cuenta Moneda Extranjera Digital USD, así lo anuncian a través de la red social Instagram.
Paso a Paso
Sigue estos pasos en Bancamiga en Línea:
️1. Entra en Operaciones en divisas -> Subasta Privada.
2.Haz clic en Crear Orden.
3. Acepta la creación de tu Cuenta Moneda Extranjera Digital USD.
Aquí puedes usarlas
- Puntos de Venta nacionales
- Compras Online
- Viajes al Extranjero
- Y puedes retirar en cajeros automáticos internacionales
