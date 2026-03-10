Paso a paso: ¿Cómo participar en la subasta de divisas para personas naturales en Bancamiga?

Suscríbete a nuestros canales

La entidad financiera Bancamiga, anunció la apertura de la subasta de Divisas a personas naturales.

Paso a Paso

Sigue estos pasos en Bancamiga en Línea:



️1. Entra en Operaciones en divisas -> Subasta Privada.



2.Haz clic en Crear Orden.



3. Acepta la creación de tu Cuenta Moneda Extranjera Digital USD.

Aquí puedes usarlas

Puntos de Venta nacionales

Compras Online

Viajes al Extranjero

Y puedes retirar en cajeros automáticos internacionales

