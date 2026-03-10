Divisas

Paso a paso: ¿Cómo participar en la subasta de divisas para personas naturales en Bancamiga?

Por Yasmely Saltos
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 10:05 pm
La entidad financiera Bancamiga, anunció la apertura de la subasta de Divisas a personas naturales.

Accede a nuestra Subasta Privada obtén tus divisas y úsalas con libertad vinculando tus tarjetas a la nueva Cuenta Moneda Extranjera Digital USD, así lo anuncian a través de la red social Instagram. 

Paso a  Paso 

Sigue estos pasos en Bancamiga en Línea:

️1. Entra en Operaciones en divisas -> Subasta Privada.

2.Haz clic en Crear Orden.

3. Acepta la creación de tu Cuenta Moneda Extranjera Digital USD.

Aquí puedes usarlas 

  • Puntos de Venta nacionales
  • Compras Online 
  • Viajes al Extranjero 
  • Y puedes retirar en cajeros automáticos internacionales 

 

 

 

