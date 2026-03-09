Sistema Patria inicia pago este 9 de marzo: monto Bs 2.362

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, el Sistema Patria ha iniciado el pago de la Beca Universitaria correspondiente a marzo de 2026. Beneficio que se cancela los primeros días de cada mes.

MONTO: Bs 2.362,50

Cómo registrarse en Patria y acceder al beneficio en 2026

Acceso a la Plataforma: Ingrese a la web oficial del Sistema Patria y seleccione la opción identificada como “Usuario/Contraseña”. Inicio del Proceso: Haga clic en la palabra “Registrarse” para comenzar el llenado de datos. Información Personal Requerida: Se solicitará su número de cédula de identidad, número de teléfono móvil, género, fecha de nacimiento y un código de verificación que deberá introducir. Una vez completado, pulse “Continuar”. Verificación Telefónica: El sistema enviará un código de confirmación al número de celular proporcionado. Detalles Adicionales: Continúe ingresando su nombre, apellido, correo electrónico, así como los datos de su ubicación: estado, municipio y dirección precisa. Creación de Contraseña Segura: La plataforma exige la definición de una contraseña robusta, la cual debe ser alfanumérica e incluir caracteres especiales. Finalización: Tras completar todos los campos, haga clic en “Registrar”.

Así puedes ingresar por primera vez a Patria

Una vez finalizado el proceso de creación de usuario, el primer acceso se realiza de la siguiente manera:

Opción de Entrada: Seleccione la opción “Entrar” dentro del portal. Identificación y Seguridad: Ingrese su número de cédula de identidad, el código de seguridad que aparece en pantalla y pulse “Continuar”. Autenticación Final: Introduzca la contraseña definida durante el registro.

