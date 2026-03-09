Cronograma marzo 2026: fechas y montos de pago del Ingreso por Guerra Económica

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, el gobierno nacional comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de marzo, bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública.

Según las fechas de pagos tradicionales, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

¿Cuándo comenzarán a pagar el Ingreso contra la Guerra Económica de marzo?

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: entre el 13 o 14 de marzo , cobrarán 120 dólares indexados (aproximadamente 52 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

, cobrarán 120 dólares indexados (aproximadamente 52 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: aproximadamente el 17 de marzo , cobrarán 112 dólares indexados (unos 50.500 bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 112 dólares indexados (unos 50.500 bolívares a tasa BCV). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 20 de marzo, cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 21.200,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

