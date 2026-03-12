California se prepara para un calor récord: esto es lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una advertencia urgente para este jueves 12 de marzo de 2026, debido a una masa de aire extremadamente cálido que ya está cubriendo el sur de California.

Los meteorólogos describen este fenómeno como "sin precedentes" para mediados de marzo, con temperaturas que podrían superar en hasta 20 grados el promedio habitual para esta época del año.

Un fenómeno inusual en pleno marzo en el Sur de California

La combinación de un sistema de alta presión fortalecido y vientos del este está llevando el termómetro a niveles veraniegos.

Según el NWS de San Diego y Oxnard, ciudades como Los Ángeles podrían alcanzar los 93°F (34°C) hoy, mientras que en los valles de San Fernando y San Gabriel, el mercurio podría acercarse a los 100°F (38°C) entre jueves y viernes.

Esta ola de calor no solo se destaca por su intensidad, sino también por su duración. Las autoridades advierten que, después de un ligero alivio durante el fin de semana, las temperaturas volverán a dispararse la próxima semana, lo que incrementa el riesgo acumulativo para la salud de los residentes.

Recomendaciones esenciales para enfrentar la ola calor en el Sur de California

Para reducir los efectos de estas altas temperaturas y evitar situaciones peligrosas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades locales sugieren seguir estas recomendaciones:

Hidratación continua: Asegúrese de beber suficiente agua a lo largo del día, incluso si no siente sed.

Es mejor evitar las bebidas con cafeína, azúcares altos o alcohol, ya que pueden contribuir a la deshidratación.

Ropa adecuada: Opte por prendas ligeras, de colores claros y hechas de materiales que permitan la transpiración, como el algodón. Si necesita salir, no olvide usar un sombrero de ala ancha y gafas de sol.

Horarios seguros: Intente limitar las actividades físicas intensas al aire libre a las primeras horas de la mañana o después del atardecer. Generalmente, el calor es más intenso entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Refugio fresco: Permanezca en lugares con aire acondicionado. Si su hogar no cuenta con este servicio, busque centros de enfriamiento públicos, bibliotecas o centros comerciales.

Regla de oro en vehículos: Nunca deje a niños, ancianos o mascotas dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera con las ventanas un poco abiertas. La temperatura en el interior puede volverse peligrosa en cuestión de minutos.

Vigilancia de síntomas: ¿Cuándo pedir ayuda?

El Departamento de Salud Pública insta a la población a reconocer los signos del golpe de calor, que incluyen mareos, confusión, piel roja y seca, y pulso rápido. Ante la presencia de estos síntomas, se debe buscar atención médica de emergencia llamando al 911 de inmediato.

Las autoridades de Los Ángeles y condados vecinos han habilitado centros de enfriamiento para quienes no tienen acceso a climatización, subrayando que este evento climático requiere una vigilancia especial para las poblaciones más vulnerables, como trabajadores agrícolas y personas sin hogar.

