FBI en alerta ante posible ataque con drones iraníes en la costa oeste de EEUU: Gavin Newsom se pronuncia

Suscríbete a nuestros canales

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han puesto en marcha un dispositivo de monitoreo especial en el estado de California ante la posibilidad de incursiones con drones lanzados desde embarcaciones en el Pacífico.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) notificó a los departamentos de policía locales sobre una "aspiración" técnica de Irán para ejecutar ataques sorpresa, información que ha derivado en un aumento de la vigilancia en infraestructuras críticas y perímetros urbanos de la costa oeste, en un contexto de alta tensión militar tras la reciente Operación Furia Épica.

Restricciones y "Zonas de No Vuelo"

Como parte de la respuesta preventiva, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha recordado la vigencia de las "Instrucciones Especiales de Seguridad" que prohíben el vuelo de drones civiles cerca de instalaciones gubernamentales y activos móviles.

En los alrededores de aeropuertos internacionales como el de Los Ángeles (LAX) y San Francisco (SFO), se mantiene un perímetro de exclusión estricto donde cualquier actividad no autorizada es detectada por sistemas de seguimiento por radar. Los operadores que infrinjan estas zonas de seguridad nacional podrían enfrentar multas de hasta 75,000 dólares y la confiscación inmediata del equipo.

Monitoreo de activos móviles en la costa

La nueva normativa de defensa aérea establece además "zonas de restricción móviles" que siguen el movimiento de convoyes gubernamentales y buques de la Guardia Costera. Ante la alerta del FBI sobre el posible uso de barcos para lanzar drones, las patrullas marítimas han intensificado el escaneo de señales de radiofrecuencia en el litoral californiano.

Las autoridades han instado a los pilotos recreativos a utilizar aplicaciones de geofencing actualizadas, ya que estas restricciones dinámicas no siempre aparecen en los mapas estáticos tradicionales y su violación se procesa bajo leyes de seguridad nacional.

Respecto a la preparación del estado y la coordinación federal, el gobernador de California, Gavin Newsom, ofreció detalles sobre el nivel de alerta actual:

"Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia, incluida la Oficina de Servicios de Emergencia, para monitorear posibles amenazas a California vinculadas al conflicto en el Medio Oriente. Si bien no tenemos conocimiento de una amenaza inminente ahora, seguimos preparados para cualquier emergencia".

Por su parte, el presidente Donald Trump se refirió a la capacidad de respuesta de los sistemas de defensa estadounidenses frente a las advertencias de inteligencia:

"Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado, pero hemos ganado. Hemos destruido 58 buques de guerra iraníes, incluyendo las embarcaciones portadoras de minas. No estoy preocupado por ataques en suelo estadounidense porque nuestra vigilancia es total y el trabajo ya está prácticamente terminado".

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.