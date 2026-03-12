Precios del petróleo Brent y Texas este 12 de marzo: mercado define nueva tendencia

Suscríbete a nuestros canales

Los precios del petróleo Brent y Texas de este 12 de marzo registraron un aumento notable en los mercados internacionales, reflejando la tensión que vive el sector energético mundial.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 92,10 dólares, lo que representa una subida superior al 5 % respecto a la jornada anterior.

Por su parte, en el caso del Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, el precio llegó a 97,38 dólares por barril. Esta cifra también refleja un incremento cercano al 6 %, impulsado por la incertidumbre sobre el suministro de petróleo y los conflictos que afectan a importantes rutas de transporte energético.

Evolución de los precios en la jornada previa

Durante la sesión del 11 de marzo, los principales indicadores del mercado petrolero ya mostraban una tendencia alcista. El Brent cerró en 91,98 dólares, lo que significó un aumento relevante frente a su valor anterior. De igual forma, el WTI se ubicó en 87,25 dólares, consolidando un repunte que anticipaba el comportamiento observado en la jornada siguiente.

El incremento de los precios también está relacionado con la crisis generada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo.

Dicha vía es clave para el comercio energético, por lo que cualquier interrupción impacta de forma inmediata en los mercados.

Entre los factores que presionan los precios se encuentran:

Tensiones militares en Medio Oriente.

Restricciones en rutas estratégicas de transporte de crudo.

Temor a una reducción del suministro global.

