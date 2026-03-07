Seguro Social anuncia el calendario de SSDI para marzo: fechas y elegibilidad de los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

Millones de ciudadanos en Estados Unidos (EEUU) dependen de la puntualidad en los depósitos federales para gestionar sus gastos básicos y facturas médicas. El sistema de distribución garantiza que los fondos lleguen de manera escalonada a las cuentas bancarias de los beneficiarios elegibles.

Esta organización administrativa permite que el flujo de capital sea constante y evita saturaciones en los sistemas de atención al cliente de la agencia. Cada grupo recibe su beneficio según criterios específicos que consideran la fecha de nacimiento o la antigüedad en el programa.

El próximo miércoles, la Administración del Seguro Social ejecuta el primer pago del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) para marzo. Según, la SSA confirma que el 11 de marzo reciben sus fondos los nacidos entre el día 1 y el 10.

¿Cuáles son los montos para entregar durante al mes de marzo?

Los trabajadores que reciben el SSDI perciben este año un pago promedio mensual de $1.633,48 dólares. Por su parte, los trabajadores jubilados ven reflejada en sus cuentas una cifra media de $2.074,53 dólares en este ciclo.

Los beneficiarios por sobrevivencia obtienen un monto aproximado de $1.622,32 dólares, según las cifras oficiales publicadas por la oficina federal para el 2026. Estos valores ayudan a los residentes a sobrellevar las dificultades económicas actuales y mantienen la estabilidad en sus hogares.

La agencia ajustó estos pagos para mantener el ritmo con el costo de vida actual y la inflación que afecta el bolsillo de los contribuyentes. Los depósitos llegan automáticamente a través de transferencia electrónica o mediante los tradicionales cheques enviados por el servicio postal.

¿Qué otros días contempla el Seguro Social hacer depósitos?

El cronograma de distribución continuará el miércoles 18 de marzo para los beneficiarios cuyos cumpleaños se ubiquen entre los días 11 y 20. El ciclo principal del mes concluye el miércoles 25 de marzo con el grupo nacido entre el día 21 y el 31.

Aquellos ciudadanos que perciben beneficios de larga data, previos a mayo de 1997, ya cobraron sus respectivos montos el pasado martes 3 de marzo. Este grupo prioritario siempre recibe sus fondos en los primeros días del mes, independientemente de su fecha de nacimiento particular.

Los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) ya cuentan con sus fondos debido a un adelanto administrativo realizado el viernes 27 de febrero. Esta medida ocurrió porque el primer día de marzo cayó en domingo, lo que obliga a la agencia a anticipar los pagos.

