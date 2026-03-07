¿Quieres tener un perro de mascota en EEUU? Esto es lo que te exige la ley

Suscríbete a nuestros canales

El marco legal en varias jurisdicciones de Estados Unidos ha comenzado a exigir la contratación de un seguro de responsabilidad civil para propietarios de perros. Esta medida busca garantizar que cualquier gasto médico o indemnización derivada de un incidente provocado por la mascota sea cubierto por una entidad financiera y no recaiga exclusivamente en el patrimonio del dueño o quede sin compensación para la víctima. La póliza, que en muchos casos ya viene integrada en los contratos de vivienda o alquiler, se ha vuelto una herramienta de control para la seguridad pública.

Alcance de la cobertura y beneficios

El seguro de responsabilidad civil está diseñado para intervenir cuando un tercero presenta un reclamo por daños físicos o materiales. Los fondos de la póliza se destinan a cancelar facturas hospitalarias de la persona lesionada, reparaciones de propiedad privada y, en casos de litigio, los costos legales de la defensa del propietario. Los límites de estas coberturas suelen partir desde los 100,000 dólares, dependiendo de la normativa local y el nivel de riesgo asignado al animal por las autoridades competentes.

Exigencias legales para animales peligrosos

Cuando un ejemplar es catalogado oficialmente como "potencialmente peligroso" tras un reporte de ataque o comportamiento hostil, la ley estatal impone la póliza como una condición para mantener la tenencia del perro. El objetivo es asegurar que el propietario tenga solvencia económica inmediata ante una reincidencia. Es común que las aseguradoras de vivienda soliciten una declaración jurada sobre la raza y el comportamiento del can antes de emitir o renovar los contratos de protección del hogar.

Sobre la importancia de estas medidas, Janet Ruiz, portavoz del Insurance Information Institute (Instituto de Información de Seguros), ha señalado en reportes sobre tendencias de seguridad:

"Las mordeduras de perro y las lesiones relacionadas con mascotas representan un tercio de todos los dólares pagados en reclamos de seguros de propietarios de viviendas, por lo que tener la cobertura adecuada es vital para la estabilidad financiera de la familia".

Verificación de pólizas existentes

Muchos residentes en Estados Unidos cuentan con esta protección sin haber contratado un servicio específico para su mascota. Tanto el seguro de propietarios de viviendas (homeowners insurance) como el de inquilinos (renters insurance) incluyen habitualmente cláusulas de responsabilidad civil que cubren incidentes ocurridos dentro y fuera de la propiedad. No obstante, algunas empresas de seguros mantienen listas de exclusión para ciertas razas consideradas de alto riesgo, lo que obliga al dueño a buscar coberturas adicionales o especializadas para cumplir con los requisitos estatales.

