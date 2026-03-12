¡Gasolina por las nubes! Florida Central siente el golpe del conflicto con Irán: recomendaciones para ahorrar el combustible

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores en Florida Central se despiertan hoy, 12 de marzo de 2026, enfrentando una dura realidad en las estaciones de servicio.

El precio del galón de gasolina regular ha subido de manera drástica, pasando de un promedio de $2.90 a $3.70 en menos de dos semanas.

Este aumento del 27% es una respuesta directa a la inestabilidad global causada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha paralizado el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

El conflicto en Oriente Medio eleva el precio del crudo

No es casualidad que los precios estén subiendo. Según informes de la AAA (The Auto Club Group) y analistas de GasBuddy, el mercado energético global está reaccionando con pánico ante el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una ruta que transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Aunque Estados Unidos no depende directamente del crudo iraní, el petróleo es un "commodity" global.

Los recientes ataques y las interrupciones en el transporte marítimo han llevado el precio del barril a más de $100, obligando a los minoristas locales en ciudades como Orlando, Tampa y Kissimmee a ajustar sus precios casi a diario.

"Estamos viendo una de las subidas más rápidas en años", señaló Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy. "Los proveedores están ajustando los costos al ritmo de la incertidumbre militar".

¿Cómo ahorrar gasolina ante la crisis de precios en medio del conflicto armado en Irán?

Con la situación actual, los habitantes de Florida Central necesitan ajustar sus hábitos de conducción para aliviar el golpe en sus bolsillos. Los expertos de la industria proponen las siguientes estrategias:

Evita las "arrancadas de conejo": Acelerar demanera brusca puede hacer que consumas hasta un 30% más de combustible. Intenta mantener una aceleración suave y constante.

Modera la velocidad en la autopista: La eficiencia del combustible disminuye rápidamente al superar las 50 mph (80 km/h). Conducir a la velocidad máxima puede ahorrarte entre un 7% y un 14% de gasolina.

Mantén la presión de los neumáticos: Unas llantas desinfladas aumentan la resistencia al rodamiento. Según el Departamento de Energía, mantener los neumáticos bien inflados puede mejorar el rendimiento hasta en un 3%.

Elimina peso innecesario: Llevar objetos pesados en el maletero obliga al motor a trabajar más, lo que reduce la eficiencia.

Utiliza aplicaciones de comparación: Herramientas como la app de AAA o GasBuddy te ayudan a encontrar las estaciones con los precios más bajos antes de salir de casa.

