¿Vives en una de ellas? Ranking de las ciudades más "tarjeteras" de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo análisis estadístico basado en el comportamiento financiero de las 100 metrópolis más grandes de Estados Unidos confirma un repunte en la apertura de cuentas de tarjetas de crédito durante el último trimestre.

La investigación, procesada por la plataforma WalletHub, indica que el ciudadano promedio posee actualmente más de cinco líneas de crédito activas, una tendencia que se ha acelerado principalmente en estados como Nevada, Misuri y Texas.

Sobre la proliferación de estas cuentas y su manejo, John Kiernan, editor de WalletHub y responsable de la supervisión de los datos, explicó las implicaciones de estas cifras:

"No existe una cantidad mágica de tarjetas de crédito que debas tener en tu billetera. Es recomendable tener varias tarjetas si puedes administrarlas bien pagando a tiempo, manteniendo un bajo consumo de crédito y esperando al menos seis meses entre solicitudes. Sin embargo, si abres nuevas tarjetas simplemente para gastar más de lo que puedes, pronto te resultará difícil administrar muchas de ellas".

Distribución geográfica del consumo

La ciudad de Henderson, en Nevada, se posiciona como la localidad con mayor densidad de plásticos en el país. En este sector, el promedio de propiedad alcanza las 6.2 tarjetas por residente, lo que representa un crecimiento del 1.8% en comparación con el ciclo anterior. El informe destaca que solo entre octubre y diciembre de 2025, se abrieron 1.4 cuentas nuevas por cada habitante en esta zona.

Por su parte, St. Louis registra el ritmo de crecimiento más acelerado de la nación. La apertura de nuevas líneas de crédito en esta ciudad de Misuri aumentó un 22% interanual. Garland, Texas, completa el grupo de las tres principales ciudades con un promedio de 5.7 instrumentos crediticios por persona y un incremento anual del 2.5% en la tenencia de estos productos.

Riesgos y gestión del historial crediticio

El estudio vincula este fenómeno con la necesidad de los usuarios de diversificar sus opciones de pago, aunque advierte sobre el impacto en la calificación crediticia. Las métricas analizadas incluyeron el número total de tarjetas y la variación en la solicitud de nuevos créditos. Los expertos señalan que mantener una utilización por debajo del 30% de la capacidad total es fundamental para evitar la degradación del puntaje financiero en un contexto donde el costo de la deuda sigue vinculado a la inflación.

En cuanto a la política monetaria y el entorno económico que rodea este uso del crédito, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha señalado en comparecencias recientes sobre la resiliencia del gasto:

"El gasto de los consumidores se mantiene sólido, pero estamos observando de cerca cómo el aumento en los niveles de deuda de las tarjetas de crédito y las tasas de morosidad pueden afectar la estabilidad financiera de los hogares a largo plazo".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube