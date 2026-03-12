Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este 12 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de operativos de despacho de asistencia comunitaria se llevará a cabo este jueves en distintas zonas del estado de Florida.

Las actividades, organizadas por entidades locales en conjunto con patrocinadores sociales, buscan facilitar el acceso a recursos básicos en horarios matutinos y vespertinos para los ciudadanos de estas jurisdicciones de Florida.

HIGHLANDS: Primera Iglesia Bautista de South Oak

Horario: 9:00 a. m. - 10:30 a. m. Organizado por South Oak, patrocinado por United Way.

Dirección exacta para GPS: 125 South Oak Ave, Lake Placid, FL 33852.

Cómo llegar en bus: Puedes utilizar las rutas locales del condado de Highlands que conectan con el área de Lake Placid. La parada más cercana suele estar en las inmediaciones de Interlake Blvd, a pocos minutos caminando de la iglesia.

Si vas en carro: Se recomienda llegar con al menos 15 minutos de antelación. El acceso principal es por South Oak Ave; busca las señales de los voluntarios para el área de estacionamiento designada. Lleva tu maleta desocupada.

Si vas a pie: El acceso es directo por la acera de South Oak Ave. La entrada está claramente identificada por la estructura de la iglesia bautista. Lleva un carrito con rueditas o una maleta.

POLK: Área recreativa de Ft. Meade (Hwy 98)

Horario: 10:30 a. m. - 12:00 p. m. Organizado por HELP de Ft. Meade y patrocinado por United Way.

Dirección exacta para GPS: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL 33841.

Cómo llegar en bus: Esta ubicación es más rural. Si utilizas el sistema Citrus Connection (vía Bartow/Ft. Meade), verifica las paradas sobre la US-98. Es probable que necesites caminar un tramo corto desde la parada más cercana en la carretera principal.

Si vas en carro: El operativo se realiza en un área recreativa al aire libre. Mantente atento a la berma de la carretera 98 para el ingreso de vehículos. Conduce con precaución debido al flujo de entrada y salida en la vía rápida. Lleva tu maleta desocupada.

Si vas a pie: Ten extremo cuidado al caminar por los laterales de la Frostproof Hwy (US-98), ya que el tráfico es pesado. Utiliza calzado cómodo para terreno irregular. Lleva un carrito con rueditas o una maleta.

POLK: Centro de Servicio de la Iglesia (Bartow)

Horario: 1:00 p. m. - 2:30 p. m. Organizado por Church Service Center, patrocinado por United Way.

Dirección exacta para GPS: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830.

Cómo llegar en bus: Es el punto más accesible por transporte público. Puedes tomar la ruta 22X o similares de Citrus Connection que pasan por el centro de Bartow. Summerlin St es una de las vías principales.

Si vas en carro: Hay espacios limitados en la calle. Se sugiere utilizar los estacionamientos cercanos o las áreas permitidas alrededor del centro de servicio para no obstruir el tráfico local de Summerlin St. Lleva tu maleta desocupada.

Si vas a pie: La zona es urbana y cuenta con buenas aceras. Es una caminata sencilla desde los puntos céntricos de Bartow. Lleva un carrito con rueditas o una maleta.

PASCO: King of Kings (Port Richey)

Horario: 3:00 p. m. - 4:30 p. m. Organizado por King of Kings.

Dirección exacta para GPS: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668.

Cómo llegar en bus: Utiliza las rutas de GoPasco (como la Ruta 19) que recorre toda la US-19. Hay múltiples paradas cerca de la ubicación de la iglesia King of Kings.

Si vas en carro: Importante: La logística indica que debes rodear el edificio para estacionarte. No te detengas en el frente sobre la US-19; sigue las flechas hacia la parte trasera donde se realizará el despacho.

Si vas a pie: Dirígete directamente a la parte posterior de la estructura. Espera en las áreas designadas para peatones para evitar cruces peligrosos con los vehículos que circulan por el recinto. Lleva un carrito con rueditas o una maleta.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube