Comida gratis en Texas y California del 9 al 14 de marzo: cronograma de jornadas de alimentos sin costo

Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del lunes 09 al sábado 14 de marzo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 42 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Horarios con el NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 09 de marzo

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

1:00 PM | CSL Plasma 6515 Abrams Rd, Dallas, TX 75231

Martes 10 de marzo

7:45 AM | CBO/Christian Benevolent Outreach - 1804 P Ave, Plano, TX 75074

9:30 AM | Good Shepherd Garland - 1304 Main St., Garland, TX 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - 106 Harris St., Italy, TX 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - 513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211

9:30 AM | Iglesia Amiel - 205 S. Bell St., Rose City, TX 75189

9:30 AM | From Ordinary to Extraordinary - 5757 Samull Blvd, Dallas, TX 75228

11:30 AM | Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00 PM | David Daniels Elementary - 801 S.W. 19th Street Grand Prairie, TX 75051

1:00 PM | Redeemer Baptist/KEF International - 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - 444 W. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75224

Miércoles 11 de marzo

9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - 807 N. Union St., Whitesboro, TX 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - 1201 E 9th St., Bonham, TX 75418

9:30 AM | The Mondello Living - 2000 Highland Rd., Dallas, TX 75228

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus - 915 W. 9th Street., Dallas, Texas 75208

1:00 PM | St. Mary's - 727 S Travis St, Sherman, TX 75090

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238

1:00 PM | St. Ann - 180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt High school - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203

Jueves 12 de marzo

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:30 AM | KIPP Pleasant Grove Leadership Academy - 1500 Peachtree Rd, Balch Springs, TX 75180

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - 3905 Hickox Rd, Rowlett, TX 75089

9:30 AM | Villas of Lancaster - 2531 West Pleasant Run Road, Lancaster, TX 75146

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - 106 Harris St., Italy, TX 76651

1:00 PM | St. Michael's - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Odyssey - 955 Freetown Rd, Grand Prairie, TX 75051

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - 3003 Horizon Rd. Rockwall, TX 75032

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - 220 Stoneport Dr. Dallas, TX 75217

1:00 PM | Strong Tower Temple - 705 SW. 19th St., Grand Prairie, TX 75051

Viernes 13 de marzo

9:30 AM | Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211

9:30 AM | Christ Apostolic Church Vineyard - 14000 Preston Rd, Dallas, TX 75254

9:30 AM | Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas, TX 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - 11540 Ferguson Rd., Dallas, TX 75228

10:30 AM | Portfolio Juniper Pointe -2600 Tabor Pkwy, Kaufman, TX 75142

Sábado 14 de marzo

9:30 AM | Holy Cross - 5004 E. Ledbetter, Dallas, TX 75241

9:30 AM | Christ Embassy Collin - 630 Sanden Blvd, Wylie, TX 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - 600 S. Jupiter Rd., Richardson, TX 75081

9:30 AM | Heartline Ministries - 9755 E. R L Thornton Fwy., Dallas, TX 75228

1:00 PM | St. Francis-Frisco - 8000 El Dorado Pkwy, Frisco, TX 75033

1:00 PM | Grace Place Church - 520 Big Stone Gap Rd, Duncanville, TX 75137

1:00 PM | Holy Family-Van Alstyne - 919 Spence Rd., Van Alstyne, TX 75495

Entregas activas de FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 14 de marzo:

Lunes 09 de marzo

En Mecca Elementary: 65250 Coahuilla St., Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 11 de marzo

En West Shores HS: 2381 ShoresHawk Ave, Salton City. De 8:00 a 10:00 de la mañana.

Jueves 12 de marzo

En James O. Jessie Desert Highland: 480 W.Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 13 de marzo

En Oasis Elementary: 881757 4th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 14 de marzo

En Wellspring Church: 44175 Washington St., Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

En Anza Electric Co-Op: 58470 CA-371, Anza. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Toma nota: otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

