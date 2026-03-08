Consulado móvil de México en Nueva York y Nueva Jersey: 8 jornadas activas en marzo, pide tu cita

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que residen en Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos (EEUU), podrán disfrutar de la atención del Consulado General de México, con sus jornadas móviles activas y próximas fechas de atención en lo que resta del mes de marzo.

Recordemos que, las dependencias consulares mexicanas ofrecen una amplia gama de servicios para sus connacionales, incluyendo la expedición de pasaportes, matrículas consulares, actos notariales, registro civil y protección consular.

Es importante conocer las fechas que se anuncian para las jornadas móviles, ya que ofrecen la oportunidad de gestionar sus trámites consulares sin la necesidad de movilizarse hasta la sede principal en su ciudad, si cuenta con una sede, o estado.

Los interesados cuentan con tres formas de asegurar una cita:

Sitio web: Visita https://citas.sre.gob.mx/ para programar una cita.

Teléfono: Llamando al +1 (424) 309 0009.

WhatsApp: Envía el mensaje «hola» al +1 (424) 309 0009.

Hay que tomar en cuenta que para recibir atención en los eventos programados por el consulado mexicano es necesario haber realizado una cita previa.

Fechas anunciadas de los consulados móviles

Ahora en el caso de Nueva York y Nueva Jersey, han anunciado seis jornadas más en lo que resta del mes de junio, estas son las fechas y ubicaciones en las que podrá solicitar la atención para realizar su trámite consular:

Ubicaciones activas del 10 al 14 de marzo:

Bronx – MASA: 2770 Third Ave, Bronx, NY 10455

Brooklyn - Multi-Ethnic Alliance of New York (MANY): 5606 5th Avenue, Brooklyn, NY 11220.

Ubicaciones activas del 17 al 21 de marzo:

Kingston - Clinton Avenue United Methodist: 122 Clinton Ave, Kingston, NY 12401

Brooklyn - Mixteca Organization, Inc.: 245 23rd St #2, Brooklyn, NY 11215

Ubicaciones activas del 24 al 27 de marzo:

Bronx - Coalicion Mexicana: 389 E 150th St, Bronx, NY 10455

Hampton Bays - Centro Corazon de Maria: 31 E Montauk Hwy, Hampton Bays, NY 11946

Ubicaciones activas del 31 de marzo al 1 de abril:

Yonkers - Yonkers Public Library – Riverfront: 1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701.

Brooklyn - Multi-Ethnic Alliance of New York (MANY): 5606 5th Avenue, Brooklyn, NY 11220

