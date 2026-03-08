Evita el tráfico en Miami: rutas alternas para conductores por obras en la I-95, I-395 y SR 836

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que en lo que resta del mes de marzo seguirán realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, como cada semana, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana, desde este domingo 8 al viernes 13 de marzo.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11:00 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

+ Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

+ Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: los siguientes cierres se implementarán entre las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m.

Los cierres de carriles durante el día también serán necesarios en horarios entre las 9:00 a.m. y las 3:30 p.m. Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

+ Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

+ Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

+ Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf

Cierre total durante el día de la calle NW 14

Activo del del miércoles 4 de marzo al lunes 20 de abril: la calle 14 del noroeste, desde la avenida 3 del noroeste hasta la plaza 1 del noroeste, estará cerrada de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., para la construcción de tramos prefabricados de calzada.

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

+ Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 13 Street

+ Gire a la izquierda en NW 1 Place para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

+ Gire a la derecha en NW 1 Place, luego gire a la izquierda en NW 16 Street

+ Gire a la izquierda en NW 2 Avenue para continuar por NW 16 Street

+ Gire a la izquierda en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores y peatones pueden usar los desvíos indicados en el siguiente enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Full-Closure-NW14ST-NW1PL-NW3AVE.pdf.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11:00 p.m. y las 9:00 a.m.

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10:00 p.m. y las 9:00 a.m.

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: todos los carriles de viaje en dirección este de la SR 836 estarán cerrados en NW 17 Avenue entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m. Dos carriles estarán cerrados a las 9:00 p.m.

El cierre los viernes se implementará entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m. Los horarios de inicio y finalización se ajustarán para el Clásico Mundial de Béisbol.

Estará disponible personal para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

+ Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

+ Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

+ Gire a la derecha en South Miami Avenue

+ Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden:

+ Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden:

+ Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Los desvíos son los que se indican a continuación: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados según sea necesario desde NW 12 Avenue hasta NW 17 Avenue entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m. Dos carriles estarán cerrados a las 9:00 p.m.

El cierre de los viernes se implementará entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m.

Los horarios de inicio y finalización se ajustarán para el Clásico Mundial de Béisbol.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

+ Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

+ Gire a la derecha en NW 7 Street

+ Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles a lo largo de la intersección de la avenida NW 10 y la calle NW 14

Del domingo 8 al viernes 13 de marzo: se implementarán cierres de carriles simples y dobles según sea necesario en la intersección de NW 10 Avenue y NW 14 Street entre las 9:00 am y las 3:30 pm y las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres de carriles son necesarios para instalar de manera segura nuevos equipos de señalización.

