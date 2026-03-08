Esta es la multa si alguien roba el carrito del supermercado en Arizona

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Arizona ha endurecido las normativas referentes al uso de los carritos de mercado, catalogando su retiro de las instalaciones comerciales como una falta sujeta a penalizaciones. La medida, que entró como respuesta al incremento de unidades abandonadas en zonas residenciales y calles principales, lo que genera costos operativos para los servicios municipales de recolección. Bajo este nuevo marco legal, las autoridades locales han comenzado a exigir a las cadenas de supermercados planes de contingencia obligatorios para asegurar que sus equipos no abandonen los límites de su propiedad.

Respecto a la implementación de estas medidas, Alberto Daniel Barboza, especialista en normativas locales, señaló durante la presentación de la ley:

"El objetivo es reducir el número de unidades que terminan fuera de las tiendas y que luego deben ser retiradas por servicios municipales, optimizando el uso de recursos públicos".

Sanciones para clientes y establecimientos

La normativa establece que cualquier usuario que retire un carrito del perímetro autorizado del establecimiento sin el permiso correspondiente podrá ser sancionado con multas que alcanzan los 2.500 dólares, dependiendo de la jurisdicción y la gravedad de la infracción. Por su parte, los supermercados también enfrentan responsabilidades legales; las tiendas que no certifiquen mecanismos de control efectivos recibirán multas progresivas que inician en 500 dólares por la primera falta y escalan hasta los 1.000 dólares en caso de reincidencia dentro de un periodo de tres años.

Tecnología de bloqueo y control

Para evitar las penalizaciones, las empresas del sector minorista han integrado diversas soluciones técnicas. Entre los requisitos exigidos por ciudades como Phoenix se encuentra la instalación de sistemas de bloqueo automático en las ruedas, los cuales se activan mediante sensores cuando el carrito cruza una línea perimetral invisible. Otras cadenas han optado por métodos manuales de depósito, como el uso de monedas para liberar las unidades, o la contratación de servicios externos especializados que se dedican exclusivamente a la recuperación y retorno de equipos extraviados en los vecindarios aledaños.

Un representante del sector minorista en Phoenix han declarado a medios locales:

"La certificación obligatoria nos permite demostrar que tenemos mecanismos para evitar que los carritos salgan, registrando información oficial como el número de unidades por tienda y un contacto responsable ante la ciudad".

Requisitos de certificación para empresas

Los comercios deben cumplir con un registro formal ante las oficinas gubernamentales de su localidad para operar legalmente sus flotas de transporte de mercancía. Este proceso incluye la presentación de un plan de recuperación detallado y la demostración técnica de que sus sistemas de seguridad funcionan correctamente. El registro debe incluir el número exacto de carritos disponibles por sucursal, facilitando así el rastreo y la adjudicación de responsabilidades en caso de que las unidades sean halladas por los servicios de limpieza urbana en áreas prohibidas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube