Comida gratis en Florida del 9 al 14 de marzo: lugares y horarios activos para retirar despensas de alimentos

En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida para la próxima semana.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 9 hasta el sábado 14 de marzo.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Comida gratis: entregas con Feeding Tampa Bay

Lunes 09 de marzo

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 10 de marzo

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 de la tarde.

+ Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento ubicado en 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL.

Miércoles 11 de marzo

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila para vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, bajo el paso elevado de la I-275 para recibir un talón de boleto.

Luego, se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

+ SOLO para personas sin cita previa entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave.

En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

+ La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610.

En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 de la noche.

Jueves 12 de marzo

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

En PASCO | King of Kings: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

+ Conduzca alrededor del edificio para estacionar y esperar en la parte de atrás.

Viernes 13 de marzo

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 am.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 de la tarde.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 14 de marzo

En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana

En HILLSBOROUGH | Dwelling Place Lithia: 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Puntos móviles activos con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Martes 10 de marzo

En WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Miércoles 11 de marzo

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Jueves 12 de marzo

En Miami-Be Strong International: JL (Joe) and Enid W. Demps Park, 11350 SW 216th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Viernes 13 de marzo

En Miami-JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM: 5361 NW 22nd Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Sábado 14 de marzo

En Coral Gables-Generation Church: Ponce de Leon Middle School, 5801 Augusto St, Coral Gables. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Homestead Senior High School: Homestead Senior High School, 2351 SE 12th Ave, Homestead. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee- Celebrate New Life: Celebrate New Life Tabernacle, 3050 Agape Ln, Tallahassee. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En Tallahassee- Mt. Zion: Mt Zion Primitive Baptist Church, 3115 N Meridian Rd, Tallahassee. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En Dunnellon Community Services: 19924 W Blue Cove Dr, Dunnellon. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En PAHOKEE: Pahokee Deliverance Christian Center, 168 E 4th St, Pahokee. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Pembroke Pines-Commissioner Alexandra P. Davis: South Florida State Hospital, 800 Cypress Dr, Pembroke Pines. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miami-Health in the Hood - Lotus House: Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami. De 11:30 am a 2:30 de la tarde.

