Consulado Sobre Ruedas de México en California marzo 2026: lugares, horarios y cómo sacar cita

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en California reafirma su compromiso con la comunidad mexicana en California, al anunciar una nueva ronda de jornadas del programa Consulado Sobre Ruedas por lo que resta del mes de marzo.

Es importante conocer las fechas que se anuncian para las jornadas móviles, ya que ofrecen la oportunidad de gestionar sus trámites consulares sin la necesidad de movilizarse hasta la sede principal en su ciudad, si cuenta con una sede, o estado.

Las dependencias consulares mexicanas ofrecen una amplia gama de servicios para facilitarle la vida a los inmigrantes que hacen vida en el país.

Esto incluye la expedición de pasaportes, matrículas consulares, actos notariales, registro civil y protección consular, entre otros.

Estas son los puntos móviles habilitados próximamente

Del 10 al 14 de marzo:

Hesperia - HUSD Family Resource Center: 16527 Lemon St, Hesperia, CA 92345

Bel Gardens - Neighborhood Youth Center: 5856 Ludell St, Bell Gardens, CA 90201

Huntington Park - Oficina Jalisco: 2166 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255

Los Angeles - Federación de Clubes Zacatecanos: 1332 Miller Ave, Los Angeles, CA 90063

Del 17 al 21 de marzo:

Bel Gardens - Neighborhood Youth Center: 5856 Ludell St, Bell Gardens, CA 90201

Huntington Park - Oficina Jalisco: 2166 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255

Los Angeles - Federación de Clubes Zacatecanos: 1332 Miller Ave, Los Angeles, CA 90063

Perris - TODEC Legal Center Inc.: 234 S D St, Perris, CA 92570

Del 24 al 28 de marzo:

Bel Gardens - Neighborhood Youth Center: 5856 Ludell St, Bell Gardens, CA 90201

Huntington Park - Oficina Jalisco: 2166 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255

Los Angeles - Federación de Clubes Zacatecanos: 1332 Miller Ave, Los Angeles, CA 90063

Coachella - Coachella Branch Library: 1500 6th St, Coachella, CA 92236

Sobre cómo agendar una cita

Hay que tomar en cuenta que para recibir atención en los eventos programados por el consulado mexicano es necesario haber realizado una cita previa.

+ Las citas son gratuitas y personales. No utilices intermediarios que cobren por este servicio.

Los interesados cuentan con tres formas de asegurar una cita:

WhatsApp: Envía un mensaje al +1 (424) 309 0009. Es la forma más rápida y sencilla desde tu celular. Teléfono: Llama al mismo número: +1 (424) 309 0009. Internet: A través del portal oficial citas.sre.gob.mx.

Requisitos Generales: para pasaporte o matrícula, recuerda llevar:

Prueba de nacionalidad (Acta de nacimiento original). Identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir de CA, o matrícula anterior). Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o contrato de renta).

Por último, ten presente que, aun si no tienes cita, puedes acercarte a las unidades móviles para solicitar información sobre tus derechos laborales o asistencia legal básica en caso de detenciones migratorias.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube