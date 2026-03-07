Comienza en Miami la cumbre de Trump con países de América Latina: objetivos y quiénes participan

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump, encabeza en Miami el lanzamiento del Escudo de las Américas, una nueva alianza geopolítica que reúne a doce mandatarios de la región.

El encuentro tiene como objetivo central establecer una estrategia común para combatir el narcoterrorismo y frenar el avance comercial de China en el continente.

De acuerdo con la agencia EFE, la cumbre se lleva a cabo en el hotel Trump Doral, bajo un estricto operativo de seguridad.

Socios y objetivos de la alianza

La iniciativa cuenta con la participación de doce países fundadores, representados por sus mandatarios o líderes políticos:

Cono Sur y Región Andina: Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay).

Centroamérica: Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Chaves (Costa Rica), José Mulino (Panamá) y Tito Asfura (Honduras).

Caribe: Luis Abinader (República Dominicana), Mohamed Irfaan Alí (Guyana) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Durante la jornada, el líder republicano expondrá ante sus socios la hoja de ruta diseñada junto a Israel para desarticular los vínculos entre los carteles de la droga y el régimen de Irán, un tema que la Casa Blanca considera una amenaza directa para la estabilidad de América Latina.

Además, el propósito principal es promover la libertad, la gestión de la migración masiva y el control de la influencia de potencias externas en sectores estratégicos. No obstante, México no fue incluido a la lista de países invitados.

El foco en la amenaza de Irán

Para el gobierno estadounidense, la influencia de Irán en la región utilizó históricamente a países como Cuba, Nicaragua y anteriormente a Honduras como plataformas de operación.

Trump busca que los aliados regionales comprendan la importancia de la ofensiva contra el régimen chiíta, especialmente tras el reciente inicio de operaciones militares en Medio Oriente.

Cronograma y cierre de la jornada

La actividad comenzó a las 8:30 AM con un saludo protocolar de los presidentes a Donald Trump. Tras la presentación de la estrategia de seguridad nacional, el presidente estará acompañado por figuras clave como Marco Rubio (Secretario de Estado) y Scott Bessent (Secretario del Tesoro).

Se espera que la cumbre finalice antes del mediodía con la firma de un documento conjunto que formalice el Escudo de las Américas. Posteriormente, los mandatarios latinoamericanos mantendrán reuniones individuales con Rubio y Bessent para tratar temas específicos de cada país.

