Trump asegura rendición de Irán y ordena la destrucción de nuevos objetivos: esto dijo

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado 7 de marzo que el gobierno de Irán finalmente se ha "rendido" ante sus países vecinos en Oriente Medio.

Según el mandatario estadounidense, este cambio de postura es el resultado directo de la presión militar ejercida por Washington y sus aliados en los últimos días, informó EFE.

Las declaraciones surgen tras un mensaje del presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien anunció el cese de las operaciones militares contra las naciones de la región. El líder iraní condicionó esta paz a que dichos territorios no sean utilizados como base para lanzar ataques contra la República Islámica.

La postura de la Casa Blanca

Donald Trump utilizó su plataforma, Truth Social, para calificar a Irán como el "perdedor de Oriente Medio". El presidente afirmó que el país asiático se encuentra en una posición de debilidad extrema tras los recientes bombardeos que acabaron con la vida del ayatolá Alí Jameneí el pasado fin de semana.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más", expresó.

Trump claro al advertir que la ofensiva todavía no termina. Prometió un golpe "muy duro" para este mismo sábado, señalando que las fuerzas armadas estadounidenses están evaluando nuevos objetivos que anteriormente no habían sido considerados, con el fin de asegurar la neutralización total de las amenazas.

El anuncio desde Teherán

Por su parte, Masud Pezeshkian, integrante del nuevo Consejo de Liderazgo iraní, emitió un mensaje televisado donde pidió disculpas a los países vecinos por los ataques sufridos recientemente. El mandatario explicó que la decisión de detener el fuego busca evitar que estas naciones se conviertan en «instrumentos del imperialismo».

A pesar del tono de disculpa, el Consejo de Liderazgo dejó claro que cualquier agresión que provenga desde suelo vecino reactivará de inmediato sus operaciones militares. Esta declaración se produce en un clima de máxima tensión internacional tras la muerte del líder supremo iraní.

"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios".

